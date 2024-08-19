Жителей Пролетарска просят не выходить из дома из-за пожара на нефтебазе

Фото: Ростов ру.

Пожарные продолжают вторые сутки бороться с огнем на нефтебазе в Пролетарске. Возгорание резервуаров с топливом началось ночью 18 августа после очередной атаки дронов на Ростовскую область. Для помощи спасателям был направлен пожарный поезд, также на место прибыли скорые. Позже на место происшествия отправили еще два поезда.Над Пролетарском образовалось черное облако дыма от горящих нефтепродуктов. Жители города жалуются на плохое самочувствие и затрудненное дыхание из-за запаха гари.В связи с этим жителям рекомендуется не выходить на улицу без необходимости, избегать места происшествия, держать окна закрытыми и проветривать помещение в дневное время или когда горение минимально. Также рекомендуется использовать кондиционер, чаще делать влажную уборку, избегать физических нагрузок, пить больше воды и травяных отваров, при необходимости обращаться к врачу.