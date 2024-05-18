Жителей Дона экстренно предупредили о высокой пожароопасности

Фото: ГУ МЧС по РО.

В связи с повышенной пожароопасностью ГУ МЧС Ростовской области обратилось с предупреждением к жителям региона. Уровень пожароопасности достиг чрезвычайного 5-го класса и будет сохраняться до конца суток 19 мая.Риск пожаров возможен в 38 муниципальных образованиях, среди которых и сам город Ростов, а также районы Приазовья. Соблюдение простых, но важных правил может предотвратить возникновение ЧП. В частности, категорически запрещено разводить костры, оставлять непотушенные мангалы после отдыха на природе и бросать окурки. Особенно аккуратно следует вести себя в лесных зонах, где огонь может распространиться с молниеносной скоростью.Помимо этого, стоит помнить, что эти меры предосторожности не только помогают предотвратить возможные пожары, но и служат для собственной безопасности каждого жителя и сохранения окружающей природы. Пожары наносят необратимый ущерб экосистеме и могут привести к серьезным последствиям для всех жителей региона.