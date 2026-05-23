Ночью 23 мая над Ростовской областью уничтожили БПЛА

В ночь на 23 мая над Ростовской областью сбили беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны России.Дежурные силы ПВО отражали воздушную атаку с 20:00 до 7:00. По данным ведомства, над регионами страны перехватили и уничтожили 348 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Дроны зафиксировали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.