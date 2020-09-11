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Спасатели предупредил ростовчан о высокой пожароопасности в области

Спасатели предупредил ростовчан о высокой пожароопасности в области
Ростовчан предупредили о чрезвычайной пожароопасности донском регионе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ростовской области.

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится с 16 по 18 сентября почти на всей территории Ростовской области, включая Ростов-на-Дону. На юге Азовского района ожидается пожароопасность четвертого класса.

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает жителям соблюдать меры по предупреждению пожаров. В период высокой пожароопасности не стоит разводить костры на природе, бросать в лесу горящие спички и не затушенные окурки, жечь траву и камыш. Спасатели рекомендуют дончанам быть внимательными и осторожными с огнем.

В случае пожара звоните по номеру 101.

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