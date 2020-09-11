Спасатели предупредил ростовчан о высокой пожароопасности в области

Ростовчан предупредили о чрезвычайной пожароопасности донском регионе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ростовской области.Чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится с 16 по 18 сентября почти на всей территории Ростовской области, включая Ростов-на-Дону. На юге Азовского района ожидается пожароопасность четвертого класса.Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает жителям соблюдать меры по предупреждению пожаров. В период высокой пожароопасности не стоит разводить костры на природе, бросать в лесу горящие спички и не затушенные окурки, жечь траву и камыш. Спасатели рекомендуют дончанам быть внимательными и осторожными с огнем.В случае пожара звоните по номеру 101.