Житель Ростовской области, спасший при пожаре двоих детей, погиб в зоне СВО

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Александр Маштайлер, житель Ростовской области, который пропал без вести во время СВО, погиб. Об этом сообщила бывшая супруга Александра Юлия в начале мая.По словам самой Юлии, 3 мая ей позвонили из военкомата и сказали, что муж погиб. Сейчас его тело находится в ростовском военном морге.Подобности случившегося неизвестны. Отпевание и похороны пройдут 14 мая в селе Семибалки Азовского района, где живут родные погибшего.Александр проживал в Азове и с 2023 года служил добровольцем на СВО. В начале февраля он перестал выходить на связь с родственниками. Он позвонил бывшей жене и спросил, что старшая дочь хочет на день рождения, и сказал, что пришлёт деньги на подарок. Через две недели семье позвонили и сообщили, что Александр погиб. Родные не хотели верить в это, так как не видели его тела. Они объявили его без вести пропавшим и несколько месяцев безуспешно пытались найти.Родные и друзья Александра говорят о нём как о бесстрашном человеке, который всегда готов прийти на помощь. В 2019 году его имя стало известно на всю Ростовскую область благодаря героическому поступку. 28 сентября в доме Александра произошёл пожар. Почувствовав запах дыма, он выбежал на улицу и увидел, что на балконе второго этажа в огне оказались двое детей. Не теряя ни секунды, Александр забрался на дерево, чтобы спасти их. С балкона второго этажа ему передали трёхлетнего мальчика, которого он спустил на расстеленный жильцами ковёр. Затем Александр спас 15-летнего подростка, которого также спустил на землю.Об Александре и его подвигах писали СМИ. Его уважали сотрудники МЧС.