Житель Ростовской области, спасший двоих детей при пожаре, пропал в зоне СВО

Фото предоставила бывшая жена пропавшего, Юлия.

Житель Ростовской области, спасший двоих детей из горящей квартиры, пропал без вести в зоне СВО. Александр Маштайлер уже больше месяца не выходит на связь с близкими. Он родом с севера России, но уже много лет живет в Азове. Здесь он работал, встретил любовь и создал семью.К сожалению, с женой он развелся. Несмотря на развод, они сохранили хорошие отношения. Александр заботился и баловал двух своих дочерей и часто навещал их. Александр стал известен всей Ростовской области в 2019 году: вечером 28 сентября в квартире на улице Лайтиных в Азове произошел пожар. Возгорание началось на первом этаже, а Александр жил на втором. Почувствовав запах дыма, Александр выбежал на улицу и увидел на балконе второго этажа двоих детей, которые звали на помощь. Не дожидаясь приезда спасателей, Александр залез на дерево и помог детям. Он снял трехлетнего мальчика с балкона второго этажа и тут же спустил его на ковер, который натянули жильцы дома. Затем он подхватил 15-летнего подростка, и они вместе спустились на землю.- Я не помню, что я чувствовал. Когда я услышал крики детей, я без колебаний побежал на помощь. У меня у самого двое маленьких детей, - вспоминает Александр.Бесстрашие и умение сопереживать побудили его пойти на СВО осенью 2023 года. Александр решил записаться в войска РФ. После обучения он отправился в зону специальной военной операции. Последний раз родственники звонили ему в начале февраля.- 2 февраля 2024 года ему сообщили, что 10 февраля он заступит на боевое дежурство. В его голосе не было беспокойства. Он спросил, что его старшая дочь хочет получить на день рождения, и сказал, что пришлет ей деньги на подарок. Потом он сказал, что любит нас, - рассказывает его бывшая жена Юлия. - 14 февраля мне позвонили и сообщили, что он погиб, но до сих пор я не знаю, жив он или мертв. Куда бы мы ни обращались, мы не можем получить четкого ответа. И не можем в это поверить.Родственники не теряют надежды найти Александра. Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, пожалуйста, позвоните по телефону: 8-919-898-10-93 (Юлия).