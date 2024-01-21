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В Ростовской области мужчину осудили за убийство знакомого

В Ростовской области мужчину осудили за убийство знакомого
В Семикаракорске мужчина зарезал товарища во время ссоры. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, 60-летний мужчина в сентябре прошлого года зашел в гости к 39-летнему приятелю. Они решили выпить спиртного за встречу. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Неожиданно мужчина схватил нож и ударил им несколько раз пожилого знакомого. От ранения он скончался на месте преступления.

Правоохранители задержали горожанина и завели уголовное дело по статье «Убийство». Суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: Rostov.ru.
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