Житель Ростовской области пойдет под суд за убийство 43-летней женщины

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В Ростовской области на скамье подсудимых окажется житель Азовского района. Его обвиняют в убийстве 43-летней женщины.Трагедия произошла в июне 2024 года в селе Семибалки Азовского района. Во время застолья дома между выпившим мужчиной и его знакомой вспыхнул конфликт. После взаимных оскорблений обвиняемый вышел из себя. По версии следствия, он голыми руками задушил женщину.Спустя пару дней подозреваемого задержали. По информации регионального СУ СКР, ранее он уже был судим за преступления против собственности.