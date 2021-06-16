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Житель Ростовской области обвиняется в убийстве пятилетней давности

Житель Ростовской области обвиняется в убийстве пятилетней давности

В Ростовской области расследуют дело об убийстве таксиста, которое произошло в 2016 году в Аксайском районе. О затянувшемся расследовании стало известно 17 июня.

Трагедия случилась в посёлке Янтарном. Там 38-летний мужчина отказался платить за такси. В ходе ссоры с таксистом он достал нож и нанес шоферу несколько ударов по лицу. От полученных травм водитель умер на месте.

Расследование шло пять лет и завершилось чистосердечным признанием подозреваемого. Мужчина сам признался в преступлении и рассказал, как именно он убивал жертву.

- В настоящее время ростовчанину предъявлено обвинение по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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