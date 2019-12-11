Рецидивисту в Ростове предъявили обвинение в убийстве



Жителю Ростова-на-Дону предъявили обвинение в убийстве. Сейчас 53-летний мужчина находится под стражей.



Подозреваемый вместе с 63-летним знакомым устроили застолье и распивали спиртное. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Словесной перепалкой дело не завершилось, и злоумышленник схватил нож. Он нанёс собутыльнику двять ударов в живот, после чего сбежал. Пострадавший умер от полученных травм.



- Подозреваемого задержали 2 декабря, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области. - В отношении него возбудили дело по статье «Убийство». По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.



Выяснилось, что обвиняемый вышел из тюрьмы в феврале 2019 года. Он отбывал 20-летний срок за преступления против жизни и здоровья.