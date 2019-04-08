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Житель Ростова требует перестать строить плавучие кафе на Набережной

Житель Ростова требует перестать строить плавучие кафе на Набережной
Ростовчанин требует прекратить строить плавучие гостиницы и кафе на Набережной. По словам Алексея Скрипки, скоро горожане и гости города вообще перестанут видеть реку Дон.

Мужчина говорит, что между проспектом Сиверса и Богатяновским переулком Набережная уже полностью застроена. Те, кто их возводит, и те, кто даёт на это разрешение, думают только о прибыли. Однако, никого не заботит, что отдыхающие не могут полюбоваться видом, потому что его полностью закрывают кафе.

Это касается не только указанного отрезка Набережной, но и центральной её части.

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