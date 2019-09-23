Житель Ростова требует благоустроить Лелюшенковский лесопарк



Ростовчанин просит благоустроить Лелюшенковский лесопарк. По словам Виталия Ткаченко, в сквере нет освещения, отсутствуют лавочки и аллеи. На огромной территории нет хороших детских площадок, все дорожки с первым дождём покрываются слоем грязи. Эта проблема особо касается инвалидов-колясочников и родителей с маленькими детьми. Для них даже поход в ближайший магазин превращается в полосу препятствий.



Активист просит благоустроить тропы через лесопарк к жилому комплексу «Днепровская роща» и городской поликлинике № 4. Все жители этого района просят организовать аллеи, велосипедные дорожки, фонари и скамейки. Десятки людей каждый день ходят через парк на работу и обратно.



Виталий добавил, что напротив почты есть место для большой детской площадки.