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Житель Ростова просит сделать пешеходную зону на проспекте 40-летия Победы

Житель Ростова просит сделать пешеходную зону на проспекте 40-летия Победы
Ростовчанин Евгений Алешко просит создать и благоустроить пешеходную территорию на проспекте 40-летия Победы. Соответствующую инициативу мужчина оставил 26 марта на популярном портале.

По словам автора петиции, в Пролетарском районе живут около 120 тысяч человек. Людям приходится преодолевать путь не по широкому проспекту 40-летия Победы, а вдоль узких домов и внутридворовых территорий. Кроме того, Евгений отметил, что в одном из крупнейших районов Ростова-на-Дону нет зоны активного отдыха и практически отсутствуют лавочки.

- Моя инициатива заключается в том, чтобы организовать посередине улицы (прим. - проспекта 40-летия Победы) пешеходную благоустроенную зону, которая имела бы зеленые насаждения, тротуар, лавочки для прогуливающихся пешеходов, прочие элементы благоустройства, фонтаны, а также иные архитектурные сооружения, - предлагает ростовчанин.

Евгений считает, что новая пешеходная зона очень полюбится ростовчанам и станет ничуть не хуже Пушкинской или, например, Карла Либкнехта в городе Аксае.

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