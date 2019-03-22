Житель Ростова продаёт компромат на футболиста сборной России





На популярном сервисе, среди объявлений о продаже одежды, книг, предметов интерьера и других личных вещей, появилось любопытное сообщение. Житель Ростова продает «компромат» на футболиста сборной России Игоря Смольникова.



История документов идёт из 2012 года. Как следует из бумаг, в январе ростовчанин подрабатывал таксистом. В один из дней его пассажирами стали защитник сборной России по футболу Игорь Смольников с женой Екатериной. Спортсмен вышел из машины раньше, а его жена продолжила поездку. Перед выходом Смольников заплатил за всю поездку 250 рублей. Когда Екатерина осталась в салоне одна, она стала возмущаться, почему водитель взял с них сумму на 70 рублей больше, чем назвал диспетчер.



Между шофёром и пассажиркой завязалась перепалка. Водитель стал оскорблять девушку, а затем и вовсе высадил из машины. Оказавшись на улице, Екатерина позвонила супругу. Разыскав таксиста, Смольников избил его.



Водитель написал на футболиста заявление в полицию и обратился в больницу с жалобами на боль в правом глазу.

Согласно опубликованным документам, правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела в отношении футболиста. Тогда ростовчанин обратился в прокурату с жалобой на вынесенное решение. В надзорном ведомстве жалобу рассмотрели и вынесли постановление о направлении дела обратно в полицию для повторного рассмотрения. Однако в итоге дело так и не возбудили.

- После случившегося футболист выплатил мне определенную сумму в качестве компенсации за причиненный моральный вред, - рассказал владелец «компромата» журналисту DonDay.ru.



Свою личность продавец документов решил не раскрывать, как и подробности инцидента. На все вопросы он пообещал ответить реальному покупателю компромата. За документы ростовчанин просит 400 тыс. руб. К объявлению он приложил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении футболиста, жалобу в прокуратуру, ответ надзорного органа, а также медицинскую справку о побоях.



Добавим, что 30-летний Игорь Смольников играет за питерский «Зенит» и сборную России. Футболист является чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка страны.



