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Житель Ростова продаёт компромат на футболиста сборной России

Житель Ростова продаёт компромат на футболиста сборной России

На популярном сервисе, среди объявлений о продаже одежды, книг, предметов интерьера и других личных вещей, появилось любопытное сообщение. Житель Ростова продает «компромат» на футболиста сборной России Игоря Смольникова.

История документов идёт из 2012 года. Как следует из бумаг, в январе ростовчанин подрабатывал таксистом. В один из дней его пассажирами стали защитник сборной России по футболу Игорь Смольников с женой Екатериной. Спортсмен вышел из машины раньше, а его жена продолжила поездку. Перед выходом Смольников заплатил за всю поездку 250 рублей. Когда Екатерина осталась в салоне одна, она стала возмущаться, почему водитель взял с них сумму на 70 рублей больше, чем назвал диспетчер.

Между шофёром и пассажиркой завязалась перепалка. Водитель стал оскорблять девушку, а затем и вовсе высадил из машины. Оказавшись на улице, Екатерина позвонила супругу. Разыскав таксиста, Смольников избил его.

Водитель написал на футболиста заявление в полицию и обратился в больницу с жалобами на боль в правом глазу.
Согласно опубликованным документам, правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела в отношении футболиста. Тогда ростовчанин обратился в прокурату с жалобой на вынесенное решение. В надзорном ведомстве жалобу рассмотрели и вынесли постановление о направлении дела обратно в полицию для повторного рассмотрения. Однако в итоге дело так и не возбудили.
- После случившегося футболист выплатил мне определенную сумму в качестве компенсации за причиненный моральный вред, - рассказал владелец «компромата» журналисту DonDay.ru.

Свою личность продавец документов решил не раскрывать, как и подробности инцидента. На все вопросы он пообещал ответить реальному покупателю компромата. За документы ростовчанин просит 400 тыс. руб. К объявлению он приложил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении футболиста, жалобу в прокуратуру, ответ надзорного органа, а также медицинскую справку о побоях.

Добавим, что 30-летний Игорь Смольников играет за питерский «Зенит» и сборную России. Футболист является чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка страны.

Житель Ростова продаёт компромат на футболиста сборной РоссииЖитель Ростова продаёт компромат на футболиста сборной РоссииЖитель Ростова продаёт компромат на футболиста сборной РоссииЖитель Ростова продаёт компромат на футболиста сборной РоссииЖитель Ростова продаёт компромат на футболиста сборной РоссииЖитель Ростова продаёт компромат на футболиста сборной России

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