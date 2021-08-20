Житель острова в Ростовской области ушел из дома в плавках и не вернулся

В Ростовской области разыскивают пропавшего 47-летнего мужчину. О местонахождении Алексея Голопупова нет информации несколько дней.Волонтеры-поисковики рассказали, что мужчина живет на острове Поречном в Усть-Донецком районе. 22 августа он ушел из дома, и с тех пор Алексея никто не видел. Куда мог отправиться дончанин, неизвестно.Так как он ушел из дома в одних плавках, вероятно, что он пошел искупаться или половить рыбу в Дону. Родные, пребывая в панике от мысли, что с ним могла приключиться беда на водоеме, написали заявление в полицию и обратились за помощью в добровольческие поисковые отряды.На вид пропавшему - около 50 лет, у него рост - 186 сантиметров, плотное телосложение, волосы темные короткие, глаза карие.Если вы видели похожего мужчину, позвоните в полицию или по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.