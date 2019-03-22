Житель Ростова продаёт древнюю статую Будды



Необычное объявление появилось среди тысяч других на популярном сервисе: житель Ростова продаёт статую Будды.



По словам владельца реликвии Тимура, она досталась ему в наследство от отца. Ростовчанину доподлинно неизвестно, сколько лет предмету, но он уверен, что статуя представляет ценность.



Высота фигуры - почти полтора метра, ширина - практически полметра. Она изготовлена из качественного материала.



Владелец Будды хочет, чтобы статуя не пылилась в гараже, а стала частью интерьера какого-либо святилища.

- Я был бы очень рад, если бы она стала украшением какого-нибудь буддистского храма, - рассказал Тимур. - Для благого дела я даже неплохо скину цену.



Ему уже несколько раз звонили представители ростовских заведений общепита, но он не согласился продать ценность.



За изваяние божества ростовчанин просит 500 тысяч рублей. Но реальному покупателю он готов сделать хорошую скидку.

