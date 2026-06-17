Жильцы дома в Ростове уже 5 суток без холодной воды из‑за прорыва трубы
Жильцы многоквартирного дома по адресу: 1‑я Краснодарская, 82/38 в Ростове уже пятый день сидят без холодной воды. По мнению владельцев квартир, всему виной - авария на линии ГВС и бездействие обслуживающей организации, которая не провела замену трубы ранее. Подробнее о проблеме людей сообщает портал Donday.
Авария случилась 12 июня 2026 года: прорвало трубу холодного водоснабжения у фундамента здания. Попытки устранить проблему силами водоканала и ООО «Жилищник» привели к новым авариям: после замены запорной арматуры труба не выдержала давления и разрушилась. 15 июня главный инженер компании уведомила жильцов, что договор на обслуживание расторгается — теперь замена вводной трубы ложится на плечи самих жителей.
Ситуация осложняется тем, что заявку на замену трубы может подать только обслуживающая организация. Между тем в доме живут пожилые люди, семьи с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями. Организованный подвоз технической воды не покрывает бытовых нужд: носить воду тяжело, а её объёма недостаточно для стирки, уборки и приготовления пищи.
Жильцы обратились на горячую линию Министерства ЖКХ и в прокуратуру Советского района Ростова‑на‑Дону в надежде ускорить решение проблемы.