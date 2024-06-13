В Ростове на Селиванова сотни жителей остались без холодной воды

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону из-за прорыва трубы на Селиванова сотни жителей остались без холодной воды. Информацию 11 июня сообщает департамент ЖКХ и энергетики.Прорыв трубы случился на улице Селиванова, 1 А. От коммуникаций оказались отрезаны жители в границах: Сельмаш, проспект Шолохова, улица Металлургическая.Специалисты «Ростовводоканала» уже работают на месте. Для этого привлекли шесть человек на двух спецмашинах.Работы планируют завершить 13 июня к 17:00. В ближайшее время жителям придется запастись водой на ближайшие часы.