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В Ростове на Селиванова сотни жителей остались без холодной воды

В Ростове на Селиванова сотни жителей остались без холодной воды
В Ростове-на-Дону из-за прорыва трубы на Селиванова сотни жителей остались без холодной воды. Информацию 11 июня сообщает департамент ЖКХ и энергетики.

Прорыв трубы случился на улице Селиванова, 1 А. От коммуникаций оказались отрезаны жители в границах: Сельмаш, проспект Шолохова, улица Металлургическая.

Специалисты «Ростовводоканала» уже работают на месте. Для этого привлекли шесть человек на двух спецмашинах.

Работы планируют завершить 13 июня к 17:00. В ближайшее время жителям придется запастись водой на ближайшие часы.
Фото: Rostov.ru
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