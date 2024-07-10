Жильцов сгоревшего дома в Батайске стали пускать в квартиры

Фото: Роман Волошин

Жильцов сгоревшего дома в Батайске начали пускать в квартиры, чтобы они забрали вещи. Информацию об этом сообщил глава администрации города Роман Волошин 10 июля.На улице Ворошилова произошёл крупный пожар 9 июля. Возгорание началось на крыше четырёхэтажного дома № 11. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось по всей кровле, охватив площадь около 700 квадратных метров.Около двухсот человек остались без крыши над головой. После тушения пожара им не разрешили вернуться в свои квартиры. Некоторые жильцы провели ночь у родственников, а другие нашли временное пристанище в предоставленном администрацией города жилье.Только на следующий день людям позволили войти в свои дома, чтобы забрать уцелевшие вещи. Для обеспечения безопасности жильцов их сопровождали сотрудники МЧС, полиции и работники управления жилищно-коммунального хозяйства. Местные жители смогли вернуться в свои дома, получить доступ к уцелевшим вещам и оценить масштаб ущерба от пожара.Сейчас администрация Батайска занимается сбором информации о поврежденном в результате пожара имуществе, чтобы потом предоставить компенсацию пострадавшим.