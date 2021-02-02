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Эвакуированные жильцы дома, где сгорел «Кооператор Дона», возвращаются в свои квартиры

Эвакуированные жильцы дома, где сгорел «Кооператор Дона», возвращаются в свои квартиры
Эвакуированные жильцы дома № 91/1 на проспекте Ворошиловском, в котором сгорел супермаркет «Кооператор Дона», возвращаются в свои квартиры. Один из самых старых магазинов Ростова-на-Дону воспламенился в ночь на 4 февраля.

Как сообщал Rostov.ru, сначала загорелся потолок магазина. Пламя быстро распространилось на десятки квадратных метров, охватывая пластик, вещи и продукты на своем пути. Когда спасатели прибыли на место, в огне был почти весь магазин. Судя по фото, супермаркет сгорел дотла с продукцией и оборудованием. Сумма ущерба может достичь десятков миллионов рублей.

Более 200 жильцов девятиэтажки, в которой находился супермаркет, эвакуировали из-за опасности распространения огня. К 6:00 пламя удалось локализовать, а спустя несколько часов люди смогли вернуться домой.

ЧП отразилось и на дорожной ситуации. Из-за пожара движение на проспекте Ворошиловском парализовало. Пробка берет начало от кольца на улице Текучева до улицы Лермонтовской.

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