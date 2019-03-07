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Женщины-военнослужащие провели учения в Ростовской области

Женщины-военнослужащие провели учения в Ростовской области

В Ростовской области женщины-военнослужащие провели тактико-специальное учение на полигонах «Большой Лог» и «Кадамовский».

Во время тренировки военнослужащие организовали связь на ходу между машиной управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М» и переносной радиостанцией шестого поколения Р-187П1 «Азарт». Связь осуществлялась по защищенным каналам на расстояние до 50 километров.
- К практическим занятиям привлекались около тысячи специалистов, среди которых было более 30 женщин, - рассказали в пресс-службе Южного военного округа. – Также в учениях были задействованы более 100 единиц военной техники, в том числе цифровые радиорелейные станции, командно-штабные машины на базе бронетранспортера БТР-80, телекоммуникационные комплексы «Редут-2УС».

В полевых условиях женщины-военнослужащие выполнили более 25 нормативов. Часть из них - по развертыванию станций - они проводили в индивидуальных средствах защиты – противогазах, в условиях применения условным противником отравляющих веществ.

Женщины-военнослужащие провели учения в Ростовской областиЖенщины-военнослужащие провели учения в Ростовской областиЖенщины-военнослужащие провели учения в Ростовской областиЖенщины-военнослужащие провели учения в Ростовской областиЖенщины-военнослужащие провели учения в Ростовской области

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