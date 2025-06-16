Жена ищет пропавшего на СВО бойца из донского региона

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Женщина разыскивает мужа из Ростовской области, пропавшего в зоне СВО. Как пишет портал DonDay 35-летний Владимир Чепурнов пошел на боевое задание в мае 2025 года и не выходит на связь.Владимир живет в Новошахтинске. В зону СВО он отправился в составе 2-го батальона 114-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 42038). 6 мая 2025 года, по словам его жены, Владимир ушел на боевое задание в районе Андреевки (Курахово), и с тех пор о нем ничего не известно.Официально с 9 мая он числится без вести пропавшим. Как рассказала женщина, по словам сослуживцев, что он погиб. Однако статус Владимира в воинской части до сих пор не изменен.Жена бойца записала видеообращение, в котором попросила о помощи в поисках супруга.