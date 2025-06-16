Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пожар вспыхнул на кухне частного дома из-за замыкания проводки

Пожар вспыхнул на кухне частного дома из-за замыкания проводки

В Новошахтинске, расположенном в Ростовской области, 11 июня днем в частном доме на улице 315-й Мелитопольской Дивизии вспыхнул пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке на кухне.

О случившемся в соответствующие службы проинформировала владелица дома. Прибывшие на место пожарные бригады зафиксировали, что пламя охватило территорию в 12 квадратных метров.

Согласно данным областного управления МЧС, для тушения пожара были привлечены 12 сотрудников и три единицы специализированной техники.

Предварительно установлено, что причиной пожара послужило короткое замыкание электросети в кухонном помещении. К счастью, в данном инциденте никто не пострадал. Тем не менее, кухня полностью уничтожена огнем, сохранились лишь обгоревшие стены.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.