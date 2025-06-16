Пожар вспыхнул на кухне частного дома из-за замыкания проводки

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Новошахтинске, расположенном в Ростовской области, 11 июня днем в частном доме на улице 315-й Мелитопольской Дивизии вспыхнул пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке на кухне.О случившемся в соответствующие службы проинформировала владелица дома. Прибывшие на место пожарные бригады зафиксировали, что пламя охватило территорию в 12 квадратных метров.Согласно данным областного управления МЧС, для тушения пожара были привлечены 12 сотрудников и три единицы специализированной техники.Предварительно установлено, что причиной пожара послужило короткое замыкание электросети в кухонном помещении. К счастью, в данном инциденте никто не пострадал. Тем не менее, кухня полностью уничтожена огнем, сохранились лишь обгоревшие стены.