Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности

Ввиду критической опасности возникновения возгораний, в двух районах Ростовской области действует штормовое предупреждение. Данные сведения были опубликованы в региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций.

По информации, полученной от Росгидромета, в Константиновском и Усть-Донецком районах Ростовской области до завершения 16 июня и на протяжении 17 июня прогнозируется максимальный, пятый уровень пожарной угрозы.

В ведомстве по чрезвычайным ситуациям акцентировали внимание на том, что в некоторых других частях региона также предполагается повышенная пожарная опасность, однако четвертого класса, то есть ниже. В частности, это относится к северо-западным (Каменский), северо-восточным (Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский, Белокалитвинский) и центральным (Волгодонской, Цимлянский, Семикаракорский, Багаевский, Весёловский, Мартыновский) районам.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.