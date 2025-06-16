В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Ввиду критической опасности возникновения возгораний, в двух районах Ростовской области действует штормовое предупреждение. Данные сведения были опубликованы в региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций.По информации, полученной от Росгидромета, в Константиновском и Усть-Донецком районах Ростовской области до завершения 16 июня и на протяжении 17 июня прогнозируется максимальный, пятый уровень пожарной угрозы.В ведомстве по чрезвычайным ситуациям акцентировали внимание на том, что в некоторых других частях региона также предполагается повышенная пожарная опасность, однако четвертого класса, то есть ниже. В частности, это относится к северо-западным (Каменский), северо-восточным (Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский, Белокалитвинский) и центральным (Волгодонской, Цимлянский, Семикаракорский, Багаевский, Весёловский, Мартыновский) районам.