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В Ростове на проспекте Буденновском женщина попала под колеса своей машины

В Ростове на проспекте Буденновском женщина попала под колеса своей машины
В Ростове на проспекте Буденновском женщина попала под колеса своей машины. Об этом сообщили в соцсетях 16 июня.

По словам очевидцев, женщина за рулем «Тойоты» припарковалась на автобусной полосе. В этот момент мимо проезжал электробус. Он столкнулся с машиной, и «Тойота» откатилась назад. Водитель упала прямо под колеса своего авто. Машина переехала ее ноги и врезалась в припаркованный «Пежо».

Скорую помощь и спасателей вызвали на место происшествия.
Фото: соцсети
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