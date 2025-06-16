Фото: соцсети

В Ростове на проспекте Буденновском женщина попала под колеса своей машины. Об этом сообщили в соцсетях 16 июня.По словам очевидцев, женщина за рулем «Тойоты» припарковалась на автобусной полосе. В этот момент мимо проезжал электробус. Он столкнулся с машиной, и «Тойота» откатилась назад. Водитель упала прямо под колеса своего авто. Машина переехала ее ноги и врезалась в припаркованный «Пежо».Скорую помощь и спасателей вызвали на место происшествия.