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Жительница Таганрога разыскивает пропавшего мужа в зоне СВО

Жительница Таганрога разыскивает пропавшего мужа в зоне СВО
В зоне СВО разыскивают жителя Таганрога. Евгений Каплун (позывной «Немой») пропал без вести 11 августа 2023 года.

Он проживал в Таганроге, как сообщила его жена Ольга. В сентябре 2022 года Евгений был призван на службу и отправлен в зону СВО, где служил в 103-м полку в качестве ефрейтора. В последний раз он был на связи 10 августа 2023 года, когда отправился на боевое задание в поселок Клещеевку. На следующий день он исчез.

Его жена Ольга не теряет надежды найти его и уже полгода распространяет информацию о его пропаже в социальных сетях. Но пока нет никаких новостей о его местонахождении.

Если у вас есть информация о местонахождении этого военнослужащего, пожалуйста, сообщите по номеру: 8-918-545-82-76 (жена Ольга).
Ростов.ру.
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