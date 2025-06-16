В парке «Лога» Ростовской области альпакам обновили стрижки к лету

Фото: Парк «Лога»

В парке «Лога» Ростовской области альпакам сделали профессиональную летнюю стрижку. Об этом в социальных сетях рассказала пресс-служба парка 12 июня.На праздничных выходных июня специалисты парка занялись традиционной стрижкой альпак. Такая процедура не только поддерживает красивый внешний вид животного, но и необходима для его здоровья. Ведь густая шерсть может привести к перегреву в жаркое время года.Поймать альпаку и отвести на «парикмахерское кресло» не просто. Пресс-служба парка поделилась, что пока одну из подопечных стригут, другие сбиваются в кучку и с ужасом в глазах ждут своей очереди.Стригут альпак, как овец. Для ускорения стрижки специалисты используют машинку. Такая «смена имиджа» дискомфорта у животных не вызывает. Процедура безболезненная и пушистые создания к ней быстро привыкают. К тому же в процессе сотрудники парка их ободряюще поглаживают.