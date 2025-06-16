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Таганрогский ФК «Форте» прекратил существование

Таганрогский ФК «Форте» прекратил существование
ФК «Форте» из Таганрога прекратил существование. Информация об этом появилась 16 июня в соцсетях клуба.

Руководство решило, что клуб больше не может продолжать работу в текущем формате. Однако футбольная академия продолжит функционировать. Юные спортсмены смогут тренироваться там и дальше.

Таганрогский клуб появился в 2019 году и играл во Второй лиге. В сезоне 2024/25, на втором этапе, он занял 10-е место в группе «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги, набрав 14 очков.
Фото: ФК Форте
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