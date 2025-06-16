Таганрогский ФК «Форте» прекратил существование

Фото: ФК Форте

ФК «Форте» из Таганрога прекратил существование. Информация об этом появилась 16 июня в соцсетях клуба.Руководство решило, что клуб больше не может продолжать работу в текущем формате. Однако футбольная академия продолжит функционировать. Юные спортсмены смогут тренироваться там и дальше.Таганрогский клуб появился в 2019 году и играл во Второй лиге. В сезоне 2024/25, на втором этапе, он занял 10-е место в группе «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги, набрав 14 очков.