Жена репера Басты покорила дерзким образом на Московской неделе моды

Фото: соцсети.

Жена репера Басты (Василия Вакуленко) покорила дерзким образом. Снимки с модного события Елена Пинская разместила в своих соцсетях.Событие проходило с 28 августа по 2 сентября. Супруга Басты тоже успела попасть на мероприятие. Она похвасталась своим нарядом. На ней костюм в виде юбки с интересным принтом, майка, кожаный пиджак и туфли на шпильке. Лицо украшают темные очки.- Показ проходил в особом месте, наполненным цветами с узкими дорожками как иллюстрация, что женщина может идти по жизни порхая, - рассказала Елена Вакуленко.Напомним, Елена Пинская (в девичестве) и Василий Вакуленко состоят в браке уже 16 лет. Звездная чета воспитывает двух дочерей, Марию и Василису. Первая девочка родилась спустя полгода после свадьбы, в 2009 году, а вторая появилась на свет девять лет назад.