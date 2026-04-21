В Ростовской области районе мужчина погиб из-за неосторожности при курении

В Ростовской области пожилой мужчина погиб из-за пагубной привычки к курению. Трагедия случилась 20 апреля в Морозовском районе.В хуторе Вознесенском соседи заметили дым из частного двухкомнатного дома. Вызвали пожарных. Бригада обнаружила пламя на двух квадратных метрах площади. Справиться с огнем удалось быстро. Однако рядом нашли тело. Как оказалось 68-летний мужчина не смог выбраться на свежий воздух и задохнулся.Как предварительно установили в МЧС, возгорание началось от неосторожного курения.