В Ростовской области районе мужчина погиб из-за неосторожности при курении

В Ростовской области районе мужчина погиб из-за неосторожности при курении


В Ростовской области пожилой мужчина погиб из-за пагубной привычки к курению. Трагедия случилась 20 апреля в Морозовском районе.

В хуторе Вознесенском соседи заметили дым из частного двухкомнатного дома. Вызвали пожарных. Бригада обнаружила пламя на двух квадратных метрах площади. Справиться с огнем удалось быстро. Однако рядом нашли тело. Как оказалось 68-летний мужчина не смог выбраться на свежий воздух и задохнулся.

Как предварительно установили в МЧС, возгорание началось от неосторожного курения.
Фото: МЧС Ростовской области
Еще по теме:

