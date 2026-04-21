На Дону упростили получение бесплатных лекарств для детей из многодетных семей

В России, и в частности в Ростовской области, упростили получение льготных лекарств для детей из многодетных семей . Это новшество закреплено постановлением, опубликованным на официальном портале правовой информации.

Согласно действующим нормам, дети до трех лет, а также дети из многодетных семей до шести лет, имеют право на бесплатное получение ряда медикаментов по рецепту врача. В категорию льготных препаратов входят жизненно важные и необходимые лекарственные средства (ЖНВЛП), в том числе антибиотики, а также болеутоляющие и жаропонижающие средства.

Ранее для оформления льготного рецепта требовалось прикрепление к региональной поликлинике, даже если ребенок проходил лечение в федеральном медицинском учреждении по ОМС.

Новое постановление отменяет это требование: теперь рецепты на нужные препараты могут выписывать как региональные, так и федеральные клиники, если ребенок получает там лечение. Процесс оформления и получения льготных лекарств станет проще.
