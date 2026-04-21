Обвиняемый в рабстве фермер из Ростовской области предстанет перед судом

В суд направили уголовное дело об использовании рабского труда на ферме в Ростовской области. По данным следствия, Радж Л. в течение нескольких месяцев удерживал людей на ферме в Аксайском районе.Шесть граждан были лишены документов и средств связи. Пленников заставляли бесплатно работать на полях. Потерпевшие получали лишь скудное пропитание, а за неповиновение могли подвергаться избиениям.Житель Азова Радж Л. был задержан 23 октября 2024 года. С этого момента он находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда». Максимальное наказание по данной статье – до 10 лет лишения свободы.Прокуратура Ростовской области подтвердила, что уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.