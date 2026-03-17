В Ростовской области из-за ветра и тумана введен желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют показатели синоптиков Гидрометцентра.
Специалисты предупреждают о тумане в некоторых районах региона. Белая пелена будет наблюдаться с вечера 18 марта до утра 19 марта.
Помимо этого метеорологи сообщают о сильном ветре. Местами в области его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Непогода ожидается на протяжении дня 19 марта.
В этот период жителям рекомендуется быть особенно осторожными на улицах.