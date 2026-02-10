Новости
В Ростове упавшее на гараж дерево угрожает безопасности прохожих

В Ростове упавшее на гараж дерево угрожает безопасности прохожих. Местные жители поделились фото с места происшествия вечером 9 февраля.

Сухой ствол упал возле дома № 132А в переулке Семашко. Насаждение повалилось прямо на гараж. А его ветки повисли над пешеходным тротуаром. Судя по кадрам, дерево лежит на крыше пристройки уже не первый день. Его кору успело присыпать снегом.

- Вокруг находятся многоэтажные жилые дома. А прямо под боком этого гаража стоит Ростовский колледж искусств. Через эту пристройку ежедневно проходит много человек. Страшно даже представить, что будет, если ствол неожиданно скатится с крыши, - поделилась своими опасениями одна из ростовчанок.

Люди надеются, что огласка проблемы в соцсетях поможет ее скорейшему решению.
Фото: Дондей
