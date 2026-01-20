Новости
В Ростовской области днем 20 января объявили желтый уровень опасности по БПЛА

В Ростовской области днем 20 января объявили желтый уровень опасности по БПЛА. Об этом сообщают мониторинговые каналы в соцсетях.

Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. До этого люди получили уведомления от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС о введении режима беспилотной опасности. Спасатели порекомендовали гражданам сохранять спокойствие и следить за официальными новостями.

Пока что информации о сбитых в Ростовской области БПЛА не было.
Фото: Купол России
