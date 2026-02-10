Новости
Полина и Дмитрий Дибровы отметили день рождения их старшего сына Александра вместе

Полина и Дмитрий Дибровы отметили день рождения их старшего сына Александра вместе. Об этом ростовская модель сообщила в своих социальных сетях.

Разведённая пара устроила семейный вечер в ресторане. Вместе с Дмитрием Полина и трое детей собрались, чтобы отпраздновать.
«Сегодня мы собрались, как всегда, в день рождения первенца. Тёплый, душевный, добрый вечер», — написала Полина Диброва в своём посте.

Напомним, что развод Полины и Дмитрия Дибровых состоялся в конце 2025 года. Изначально тихий развод перерос в громкий скандал, который привлёк внимание тысяч пользователей в социальных сетях.

Сейчас дети живут с Полиной и её новым избранником Романом Товстиком и его детьми. Полина не препятствует общению детей с отцом.
При этом Товстика не было на праздновании. Вероятно, бывшие супруги решили избежать напряжения и поддерживают нейтральные отношения.

Пользователи в комментариях отметили, что, несмотря на скандал, бывшим супругам удалось сохранить нормальные отношения.
Фото: соцсети
