Фото: соцсети

Полина и Дмитрий Дибровы отметили день рождения их старшего сына Александра вместе. Об этом ростовская модель сообщила в своих социальных сетях.Разведённая пара устроила семейный вечер в ресторане. Вместе с Дмитрием Полина и трое детей собрались, чтобы отпраздновать.«Сегодня мы собрались, как всегда, в день рождения первенца. Тёплый, душевный, добрый вечер», — написала Полина Диброва в своём посте.Напомним, что развод Полины и Дмитрия Дибровых состоялся в конце 2025 года. Изначально тихий развод перерос в громкий скандал, который привлёк внимание тысяч пользователей в социальных сетях.Сейчас дети живут с Полиной и её новым избранником Романом Товстиком и его детьми. Полина не препятствует общению детей с отцом.При этом Товстика не было на праздновании. Вероятно, бывшие супруги решили избежать напряжения и поддерживают нейтральные отношения.Пользователи в комментариях отметили, что, несмотря на скандал, бывшим супругам удалось сохранить нормальные отношения.