Желтый уровень опасности по БПЛА ввели в Ростовской области днем 26 января. Об этом сообщили мониторинговые каналы примерно в 14:00.Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.Пока информации о сбитых в регионе летательных аппаратах самолетного типа не было.Ранее в области была объявлена воздушная опасность. Жителям поступили рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон. Специальный режим еще не был снят.