Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Желтый уровень опасности по БПЛА ввели в Ростовской области днем 26 января

Желтый уровень опасности по БПЛА ввели в Ростовской области днем 26 января
Желтый уровень опасности по БПЛА ввели в Ростовской области днем 26 января. Об этом сообщили мониторинговые каналы примерно в 14:00.

Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Пока информации о сбитых в регионе летательных аппаратах самолетного типа не было.

Ранее в области была объявлена воздушная опасность. Жителям поступили рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон. Специальный режим еще не был снят.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика