В Ростовской области отделения травматологии в БСМП переполнены из-за гололеда

В Ростовской области отделения травматологии в БСМП оказались переполнены из-за гололеда. Об этом в своем телеграм-канале сообщает замгубернатора Ростовской области Олеся Старжинская.

В конце января на донской регион обрушилась непогода в виде похолодания до -31 градуса. Кроме того, несколько дней бушевала сильная метель. Коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности, а школы на свободное посещение.

Большее число жителей обращались в травмпункты. В настоящее время отделения травмотологии переполнены.

- Система здравоохранения работает в усиленном режиме. Для улучшения ситуация разработана система маршрутизации пациентов, чтобы распределить нагрузку между медорганизациями.
