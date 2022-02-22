Железнодорожный суд Ростова эвакуировали из-за угрозы взрыва

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В Железнодорожный суд Ростова-на-Дону поступило сообщение о минировании. Об этом Rostov.ru сообщили в суде в обед 24 февраля.Сотрудников и посетителей вывели из здания суда. Причиной тому стало анонимное сообщение о готовящемся взрыве. На место прибыли экстренные службы и кинологи. После проверки помещения на наличие опасных веществ сотрудники смогли вернуться на свои рабочие места.Была информация, что подобное сообщение о минировании поступило в Ленинский районный суд Ростова. Однако пока эту информацию официально не подтвердили.