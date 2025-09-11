Новости
Ростовскую аптеку впервые наказали за отсутствие основных лекарств

В Ростове-на-Дону впервые аптечная организация поплатилась за игнорирование правил, касающихся наличия необходимых медикаментов. В ходе проверки выяснилось, что в аптеке на улице Каширской полностью отсутствовал обязательный список основных лекарственных препаратов. Суд принял решение о взыскании с ООО «ФАРМ+» штрафа в размере 4 тысяч рублей.

В июле этого года специалисты службы провели внезапную ревизию в аптечном пункте сети «ФАРМ+» на улице Каширской. В процессе инспекции было установлено отсутствие препаратов, входящих в минимальный обязательный перечень.

По данным областного Росздравнадзора, подобный инцидент зафиксирован впервые в истории ведомства.

К тому же, выяснилось, что один из сотрудников аптеки не имел необходимого фармацевтического образования, подтвержденного соответствующими документами.
Фото: Яндекс.Карты
