Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

При ремонте площади Ленина в Ростове сохранят ее исторический облик

При ремонте площади Ленина в Ростове сохранят ее исторический облик

В донской столице при благоустройстве площади Ленина планируют сохранить её исторический облик. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области.

Подготовительные работы на площади уже начались: собственник демонтирует старые бетонные конструкции, всего уже убрали около 500 квадратных метров. Завершить демонтаж планируют к концу октября. После этого разработают техническое задание и выберут подрядчика для создания проектной документации.

Основой для нового проекта послужит вариант, который выбран ростовчанами в онлайн-голосовании на платформе «Активный ростовчанин».

Наибольшее количество голосов набрал проект, максимально сохраняющий исторический облик прежнего фонтана на площади.
Фото: правительство Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.