При ремонте площади Ленина в Ростове сохранят ее исторический облик

Фото: правительство Ростовской области

В донской столице при благоустройстве площади Ленина планируют сохранить её исторический облик. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области.Подготовительные работы на площади уже начались: собственник демонтирует старые бетонные конструкции, всего уже убрали около 500 квадратных метров. Завершить демонтаж планируют к концу октября. После этого разработают техническое задание и выберут подрядчика для создания проектной документации.Основой для нового проекта послужит вариант, который выбран ростовчанами в онлайн-голосовании на платформе «Активный ростовчанин».Наибольшее количество голосов набрал проект, максимально сохраняющий исторический облик прежнего фонтана на площади.