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Земельный участок «Донхлеббанка» не смогли продать на торгах

Земельный участок «Донхлеббанка» не смогли продать на торгах
Земельный участок ПАО «Донхлеббанк» не смогли продать на торгах за 7,6 миллиона рублей. Никто из потенциальных покупателей не захотел участвовать в аукционе.

С молотка пытались продать поле сельхозназначения площадью семь гектаров. Оно находится на выезде из станицы Старочеркасской Аксайского района. С чем связано отсутствие интереса к земле, пока не понятно.

Напомним, что ПАО «Донхлеббанк» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1993 году. Спустя почти 20 лет кредитную организацию признали банкротом.
Фото: Яндекс.Карты
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