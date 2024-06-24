Земельный участок «Донхлеббанка» не смогли продать на торгах

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Земельный участок ПАО «Донхлеббанк» не смогли продать на торгах за 7,6 миллиона рублей. Никто из потенциальных покупателей не захотел участвовать в аукционе.С молотка пытались продать поле сельхозназначения площадью семь гектаров. Оно находится на выезде из станицы Старочеркасской Аксайского района. С чем связано отсутствие интереса к земле, пока не понятно.Напомним, что ПАО «Донхлеббанк» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1993 году. Спустя почти 20 лет кредитную организацию признали банкротом.