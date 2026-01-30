От старинной «доски для глажки» до коллекции ржавых утюгов: что необычного продают на Дону
Жители Ростова выставили на популярном сайте объявлений весьма необычные товары – старинный рубель для глажки и собрание из 180 чугунных утюгов.
Куда потратить неожиданно свалившийся миллиард? Квартира, автомобиль? Ростовский Avito предлагает альтернативу – приобрести уникальную коллекцию ржавых утюгов или «гладильную доску» за баснословные деньги. Donday составил подборку объявлений о продаже предметов быта, оцененных в сотни тысяч и миллионы рублей.
В начале января на сайте появилось объявление о продаже старинного рубеля, предназначенного для глажки белья.
Рубель – старинное приспособление (доска с ручкой с поперечными насечками), применявшееся в старину для глажки и отжима белья. Влажную ткань наматывали на скалку и раскатывали рубелем, разглаживая и смягчая её. Использовался до изобретения утюгов. Вес раритета, по словам продавца, составляет 1,3 кг.
«Старинный рубель прекрасно впишется в современный быт! Подпереть дверь, встретить мужа после корпоратива, отпугнуть незваных гостей, использовать как груз для квашеной капусты, забить гвоздь или поймать мышь. Отлично подходит для метания вместо ядра или диска. Охотники и рыбаки также найдут ему применение», – иронизирует автор объявления.
Стоимость раритетного предмета – 999,9 миллиона рублей.
Ещё один житель Ростова пытается продать «раритетную коллекцию деда Вовы: 180 чугунных утюгов».
«Продаю наследие – легендарную коллекцию из 180 чугунных утюгов. Десятилетиями она создавала атмосферу нашего дома, свисая под виноградной лозой в два ряда, – говорится в объявлении. – Цена коллекции составляет 180 тысяч рублей. Возможна оплата по безналичному расчету для юридических лиц и ИП».