Лебедь пострадал из-за зажима от упаковки хлеба в птичьем парке Ростовской области

Фото: соцсети

В парке Ростовской области лебедь пострадал от зажима для упаковки хлеба. Об этом сообщили в соцсетях сотрудники парка «Малинки».По словам сотрудников, кто-то мог бросить или уронить зажим в воду или вольер. Лебедь заинтересовался ярким предметом и решил попробовать его на вкус. В результате зажим запутался в клюве птицы.Сотрудники парка напоминают, что птиц не следует кормить хлебом. Это нехарактерная для них пища, которая может вызвать проблемы с пищеварением и привести к ожирению. Также они просят посетителей следить за чистотой парка и всегда выбрасывать мусор в урны. Легкий ветер может занести пластик в вольер, что приведёт к неприятным последствиям.