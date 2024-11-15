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Лебедь пострадал из-за зажима от упаковки хлеба в птичьем парке Ростовской области

Лебедь пострадал из-за зажима от упаковки хлеба в птичьем парке Ростовской области
В парке Ростовской области лебедь пострадал от зажима для упаковки хлеба. Об этом сообщили в соцсетях сотрудники парка «Малинки». 

По словам сотрудников, кто-то мог бросить или уронить зажим в воду или вольер. Лебедь заинтересовался ярким предметом и решил попробовать его на вкус. В результате зажим запутался в клюве птицы.

Сотрудники парка напоминают, что птиц не следует кормить хлебом. Это нехарактерная для них пища, которая может вызвать проблемы с пищеварением и привести к ожирению. Также они просят посетителей следить за чистотой парка и всегда выбрасывать мусор в урны. Легкий ветер может занести пластик в вольер, что приведёт к неприятным последствиям.
Фото: соцсети
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