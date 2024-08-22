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Засуха в Ростовской области достигла высокой отметки

Засуха в Ростовской области достигла высокой отметки
В Ростовской области засуха достигла высокой отметки. Как сообщили 21 августа в Северо-Кавказском УГМС, отсутствие влаги и высокая температура воздуха негативно сказываются на почве.

Из-за погодных условий страдает урожай в регионе, особенно это касается пропашных культур, таких как морковь, картофель, капуста, помидоры, гречиха, фасоль и кукуруза. Также проблемы возникают с пастбищной растительностью, включая зеленый горошек, фасоль, пшеницу, рожь, рис и кукурузу.

В Белокалитвинском, Зерноградском, Боковском, Тацинском, Красносулинском, Чертковском, Миллеровском и Милютинском районах сохраняются проблемы, вызванные погодными условиями.

В Матвеево-Курганском районе ситуация особенно серьезная из-за суховея, который достиг опасных критериев. Суховей — это погода, при которой влажность воздуха составляет менее 30%, температура воздуха достигает +25…+30 градусов и более, а также присутствует сильный ветер.
Фото: РостовРу
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