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Засуха в Ростовской области достигла опасных критериев

Засуха в Ростовской области достигла опасных критериев
В Ростовской области наблюдается сильнейшая засуха. Явление, достигшее опасных критериев, сохранится минимум до 6 июля. Такую информацию предоставили в Ростовском гидрометцентре.

Особо критическая ситуация зафиксирована в юго-западных, южных и юго-восточных районах, где температура в течение месяца не опускалась ниже отметки +30 градусов. При этом осадки уже не выпадали в течение 34 дней.

Эксперты добавили, что засуха совпала с периодом созревания кукурузы и цветения подсолнечника. Это означает, что урожай в этом году может быть намного меньше, чем ожидалось. Даже теплолюбивые культуры не выдерживают таких температур и нуждаются в дожде.

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