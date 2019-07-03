Засуха в Ростовской области достигла опасных критериев



В Ростовской области наблюдается сильнейшая засуха. Явление, достигшее опасных критериев, сохранится минимум до 6 июля. Такую информацию предоставили в Ростовском гидрометцентре.



Особо критическая ситуация зафиксирована в юго-западных, южных и юго-восточных районах, где температура в течение месяца не опускалась ниже отметки +30 градусов. При этом осадки уже не выпадали в течение 34 дней.



Эксперты добавили, что засуха совпала с периодом созревания кукурузы и цветения подсолнечника. Это означает, что урожай в этом году может быть намного меньше, чем ожидалось. Даже теплолюбивые культуры не выдерживают таких температур и нуждаются в дожде.