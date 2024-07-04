Синоптики назвали районы Ростовской области, где самая большая засуха

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Адская жара в Ростовской области привела к почвенной засухе. Осадков практически не наблюдается с марта. Из-за погодных условий губернатор Ростовской области Василий Голубев 11 июня ввел режим ЧС. Специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды назвали четыре района, где сохраняется наиболее сильная засуха.Почвенная засуха под озимыми культурами продолжается в Семикаракорском, Боковском, Миллеровском районах; под яровым ячменем и подсолнечником – в Зерноградском районе.В Ростовской области в 2023 году был собран рекордный урожай ранних зерновых культур — более 15 миллионов тонн. Но в этом году из-за засухи урожайность может быть ниже. Ожидаемого повторения рекорда не будет, поскольку в регионе не наблюдается значительных осадков.Надежда появилась благодаря новому прогнозу синоптиков на ближайшие дни. По их данным, 5 и 6 июля в некоторых районах региона возможны кратковременные дожди. Однако затем ожидается сильная жара – температура воздуха поднимется до +40... +42 градусов.В субботу, 6 июля, также прогнозируется кратковременный дождь. Днём температура воздуха будет варьировать от +33 до +38 градусов, а во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +40...+42 градусов.Учитывая высокую температуру воздуха, маловероятно, что дожди смогут увлажнить почву хотя бы на сутки.