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В Ростове на Капустина запретят парковку и стоянку автомобилей

В Ростове на Капустина запретят парковку и стоянку автомобилей

С 13 июня на улице Капустина в Ростове-на-Дону вступят в силу новые правила организации дорожного движения. Администрация города сообщает, что на определенных участках будет полностью запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Изменения коснутся северной стороны улицы Капустина в промежутке от проспекта Космонавтов до дома № 12. Также запрет распространится на южную сторону улицы, от дома № 10 до проспекта Космонавтов.

На указанных участках будут установлены предупреждающие знаки об эвакуации авто. Исключением станут только специально оборудованные парковочные места, где остановка и стоянка будут разрешены в соответствии с дорожными знаками и разметкой.
Фото: Donday
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