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В ночь на 3 июня атаку БПЛА отразили над Ростовской областью и Азовским морем

В ночь на 3 июня атаку БПЛА отразили над Ростовской областью и Азовским морем

В ночь на 3 июня силы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников над территорией Ростовской области и акваторией Азовского моря. Всего, по данным Министерства обороны России, было уничтожено 354 беспилотника самолетного типа над различными регионами страны.

Согласно сообщению ведомства, дроны были перехвачены и ликвидированы над обширной территорией, охватывающей Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым. Значительная часть воздушных целей была обнаружена и уничтожена над Азовским морем.

В Ростовской области, в частности, атака дронов была успешно пресечена в небе над Миллеровским районом. К счастью, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, и каких-либо существенных последствий на земле удалось избежать.
Фото: Donday
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