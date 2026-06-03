Жители Ростова сделали снимки Луны, которая поразила их своей красотой
Жители Ростова сделали снимки Луны, которая поразила их своей красотой. Фото ночного светила быстро разлетелись по соцсетям.
В комментариях под снимками люди выражали свои эмоции, подчёркивая, что Луна была необычайно яркой. Они описывали её как ярко-жёлтую с небольшими оранжевыми оттенками. Некоторые признались, что из-за яркости Луны им пришлось зашторить окна, чтобы нормально поспать.
Горожан ждёт ещё одно интересное астрономическое событие на будущей неделе. 12 июня они смогут увидеть парад трёх планет Солнечной системы: Меркурия, Венеры и Юпитера. Это редкое явление развернётся на фоне светлого вечернего неба и вряд ли останется незамеченным.