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Жители Ростова сделали снимки Луны, которая поразила их своей красотой

Жители Ростова сделали снимки Луны, которая поразила их своей красотой

Жители Ростова сделали снимки Луны, которая поразила их своей красотой. Фото ночного светила быстро разлетелись по соцсетям.

В комментариях под снимками люди выражали свои эмоции, подчёркивая, что Луна была необычайно яркой. Они описывали её как ярко-жёлтую с небольшими оранжевыми оттенками. Некоторые признались, что из-за яркости Луны им пришлось зашторить окна, чтобы нормально поспать.

Горожан ждёт ещё одно интересное астрономическое событие на будущей неделе. 12 июня они смогут увидеть парад трёх планет Солнечной системы: Меркурия, Венеры и Юпитера. Это редкое явление развернётся на фоне светлого вечернего неба и вряд ли останется незамеченным.
Фото: соцсети
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